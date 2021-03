Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ASSISTENZAVENEZIA Cresce il numero delle famiglie veneziane che hanno bisogno di aiuto a causa della pandemia. Dalle 10 di inizio giugno sono ora salite a 35 quelle seguite dalla Comunità Marciana nel Centro di aiuto a San Salvador, nato per offrire assistenza in maniera più capillare in città, seguendole da vicino. «Sappiamo i problemi, le loro realtà e difficoltà spiega il parroco di San Salvador, San Moisè e San Zaccaria, don...