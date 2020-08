LOCALI NOTTURNI

CAVALLINO-TREPORTI «Prima di essere sanzionati o di veder compromesso il nostro lavoro preferiamo sospendere ogni attività notturna, valuteremo se riaprire». Le parole sono quelle di Giacomo Zanella, titolare del Sound Beach, locale notturno di Ca' Savio tra le mete più ambite dei giovani di tutto il litorale. Ma alla luce di alcune difficoltà con una parte della clientela più giovane, il gestore ha deciso di fare una scelta di grande responsabilità: chiudere per tutte le prossime serate.

«E' una scelta - spiega Giacomo Zanella - che abbiamo fatto in piena autonomia, senza alcuna imposizione e che rappresenta la sintesi di una serie di riflessioni dell'ultimo periodo. Per affrontare la stagione ci siamo ovviamente adeguati alle nuove normative, riducendo di molto la capienza nel locale nel quale fino a sabato scorso potevano accedere al massimo 500 persone, oltretutto con l'obbligo delle prenotazione. Purtroppo abbiamo riscontrato una frequente difficoltà nella gestione di alcune persone, soprattutto tra i più giovani e in particolare nella fascia compresa tra i 18 e i 20 anni. In generale c'è una continua insofferenza di fronte alle nuove regole, per esempio al rispetto del distanziamento e all'uso della mascherina. Ma anche alla semplice prenotazione del tavolo. Il nostro lavoro è quello di gestire un locale, non possiamo continuamente chiedere ai nostri clienti di rispettare delle regole che visto il periodo dovrebbero essere scontate. Lavorare in queste condizioni è difficile, è meglio fermarsi almeno per un po'».

Da ciò la scelta di interrompere la programmazione serale. «Noi siamo uno stabilimento balneare aggiunge Zanella che alla sera si trasforma in locale notturno, non possiamo permetterci di essere sanzionati per colpa di qualcuno o peggio che ci venga imposta la chiusura anche per l'attività di spiaggia. La licenza è la nostra e se qualcuno non rispetta le regole chi ci rimette siamo noi, questo non possiamo accettarlo». Sabato scorso erano 7 gli addetti alla sicurezza in servizio nel locale, al quale si è aggiunto un guardiano sulla spiaggia: «Eravamo organizzati nel migliore dei modi conclude il gestore - e una volta raggiunto il limite massimo, come previsto dal regolamento, chi era in coda all'esterno e non aveva prenotato non è potuto entrare: anziché ricevere comprensione, ci è stata però mostrata insofferenza e poco rispetto. Siamo costretti fare una scelta drastica, ma in questo momento inevitabile, che oltretutto rischia di penalizzarci molto economicamente, vista la possibilità di tenere chiuso per tutto agosto in un anno già molto difficile». (G.Bab.)

