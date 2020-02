DIPENDENTI PUBBLICI

MESTRE Senza gli uomini e le donne che ci lavorano, senza quelle 2.600 persone, il Comune sarebbe una casa vuota, incapace di rispondere alle esigenze di 260mila abitanti. Per questo il Piano della performance, ossia delle prestazioni che ogni singolo dipendente deve garantire ai cittadini, è importante come il riassetto del bilancio, la riqualificazione della viabilità, le manutenzioni alle scuole.

Il nuovo Piano della performance è pronto, è stato appena approvato, e per rafforzarlo, come previsto dal decreto legislativo 198 del 2006, gli è stato affiancato il Piano delle azioni positive 2020-2022.

GIOVANI E LAUREATI

Dai due documenti esce la fotografia di un Comune snello, agile, nel quale i dipendenti sono scesi da 3200 circa a 2600, i direttori da 25 a 13, i dirigenti da 64 a 43, «ma nello stesso tempo abbiamo cercato di costruire una struttura che risponda maggiormente alle esigenze della cittadinanza - spiega l'assessore alle Risorse umane Paolo Romor - quindi le molte assunzioni fatte sono per vigili urbani, maestre, avvocati, assistenti sciali, tecnici». E le nuove assunzioni hanno anche abbassato la media dell'età dato che i dipendenti che hanno meno di 35 anni, dal 2017 al 2019, sono saliti dal 2,6% al 5,4%, mentre quelli laureati o comunque con un titolo di istruzione superiore, sono passati dal 12,9% del 2017 al 32,2% dell'anno scorso. «E tutto questo mentre le biblioteche comunali hanno aggiunto l'apertura al sabato ed in orario serale, gli asili nido hanno ricevuto una valutazione dalle famiglie di 8,7 su 10, i tempi di attesa agli sportelli anagrafe sono crollati, la polizia municipale garantisce un numero di pattugliamenti ed intervento senza confronto rispetto al passato».

OBIETTIVI E PRODUTTIVITA'

Quanto al nuovo Piano delle azioni positive, definito strumento programmatico in materia di pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è un ulteriore ritratto, questa volta con lo zoom, della situazione lavorativa a Ca' Farsetti e negli altri uffici comunali cittadini, ed è lo strumento con il quale l'Amministrazione Brugnaro affina e indirizza la propria azione.

«Con il Piano della performance e questo Piano delle azioni positive abbiamo voluto una grande coerenza tra gli obiettivi che diamo alla dirigenza e la loro declinazione con il lavoro di ogni singolo dipendente - continua Romor - Per la prima volta gli obiettivi di gruppo dall'anno scorso sono declinati non più solo a livello di dirigente ma di posizione organizzativa (Po) e di conseguenza sono più specifici, ottenendo maggiore correlazione tra impegno e risultato da ottenere».

Per completare il quadro dell'azione avviata nel 2015 dall'Amministrazione Brugnaro, la scorsa estate è arrivata la firma del nuovo Contratto integrativo che ha posto fine ad anni di contrasti tra Comune e Sindacati, e che aveva anche portato nel 2017 ad una firma separata con la sola Cisl. Senza l'accordo con tutti i sindacati (nel 2019 hanno firmato Cgil, Cisl, Uil e Csa Ral, mentre non ha firmato Sgb/Cub) sarebbe stato difficile completare il rinnovamento della macchina pubblica dato che un accordo condiviso è indispensabile per coinvolgere i lavoratori.

IPREMI

«Grazie alla collaborazione dei Sindacati abbiamo fatto un grande lavoro di specificazione degli obiettivi con una stretta correlazione con l'apporto del singolo lavoratore, e per la prima volta si introducono importanti istituti di valorizzazione del merito individuale» afferma ancora l'assessore al Personale: «E dal punto di vista economico è un contatto che distribuisce il massimo delle risorse consentite dalla legge: 5 milioni alla performance, dei quali 2,4 alla performance collettiva, sugli obiettivi sfidanti e misurabili, e 2,6 milioni tra performance individuale e progetti speciali, di miglioramento del servizio, a cui aderiscono i singoli dipendenti. Il tutto si traduce, per ciascun dipendente che abbia raggiunto una valutazione positiva, in una premialità di 1500 euro per il 2019 oltre al corrispettivo per la partecipazione ai singoli progetti speciali».

I soldi arriveranno in busta paga ad ogni dipendente il prossimo marzo, ed entro breve uscirà anche il nuovo piano delle assunzioni. «Seguiranno le stesse modalità di quelle già fatte in questi anni - conclude l'assessore -. D'altro canto il fabbisogno dell'Ente è stato modificato dalla legge Madia, nel senso che non si assume più in base a un organico fissato ma si deve costantemente e velocemente adeguare il numero personale alle esigenze del cittadino, ed è quello che continueremo a fare».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

