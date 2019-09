CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giovani e droga: torna l'allarme in provincia. L'ennesimo controllo dei carabinieri, in questo caso a cura della stazione di Fontanafredda nell'area del lago della Burida, ha scoperto con le mani nel sacco tre ventenni di Porcia e un ventunenne di Cordenons, già segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. Il quartetto nel cuore della notte è stato trovato in possesso di strumenti destinati a sminuzzare le sostanze, sacchettini per confezionare le dosi e alcuni grammi di marijuana. I giovani si sono dichiarati consumatori di droga e...