Giovani bellunesi, disagio e futuro ai tempi della pandemia: è iniziata la programmazione 2021. Si parla di laboratori, di film, di web radio, di approfondimenti su Dante e di ascolto nei progetti che i Comuni dei due distretti dell'Usl 1 Dolomiti e le associazioni del territorio stanno mettendo in campo per le nuove generazioni di bellunesi. Mercoledì pomeriggio il tavolo si è riunito online e ha concretizzato le prime idee. Anna Viviani ed Elena Pasqualetti dell'Ufficio cultura del Comune di Feltre hanno spiegato le intenzioni dell'amministrazione per la prossima estate. Anche i ragazzi delle medie e dei primi anni delle superiori verranno coinvolti nelle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, con laboratori pratici e curiosi al via in estate, Covid permettendo. L'iniziativa è già ben dettagliata e organizzata nei dettagli. «Avremmo nove tipi di laboratori sul tema di Dante hanno spiegato -, da quello che mostra come si realizzava la carta all'epoca, a quello sulle erbe e sulle spezie, sulla realizzazione di un borsello in cuoio e sulla scrittura medievale». Anche il distretto che comprende Belluno, Ponte nelle Alpi e i comuni della parte alta della provincia sta lavorando per proporre ai ragazzi un 2021 ricco di iniziative e cercare così di far superare la solitudine vissuta dai giovani, e i disagi conseguiti, nei mesi di lockdown. «Stiamo costruendo il Piano insieme ad altri dieci comuni dell'Alto Bellunese ha spiegato Alessandra De Valerio del Comune di Ponte -. Abbiamo cercato di lavorare nel contesto della prevenzione del disagio con attività che rendano i giovani protagonisti e tutti i Comuni si sono resi disponibili a organizzare laboratori. Ma non abbiamo ancora una proposta precisa: vogliamo ascoltare anche loro, i giovani, e condividere l'azione». All'incontro ha partecipato anche il Comitato d'Intesa con la sua nuova web radio. Uno spazio di incontro per i giovani, dove raccontare di esperienze all'estero, di viaggi, di voglia di futuro. «E' un potente strumento informativo ha dichiarato Gianluca Corsetti, presidente del Comitato d'Intesa -, confidiamo diventi davvero la radio di tutti».

Alessia Trentin

