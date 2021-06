Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Che sia la voglia di tornare alla normalità o di viaggiare senza problemi in giro per il mondo, ha poca importanza: il vaccino parla la lingua dei giovani. Lo dimostrano i dati. A Belluno si sono prenotati 2mila ragazzi tra i 12 e i 17 anni, una classe d'età che in provincia comprende 10mila 664 bellunesi, come da dati Istat: praticamente quasi il 20% ha già preso appuntamento per il vaccino. Sono poi 9.919 le prenotazioni...