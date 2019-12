Giovane cuoca aggredita e sfregiata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Prima l'hanno picchiata a calci e pugni, poi si sono impossessati della sua borsa e alla fine, forse per punirla per avere cercato di resistere, l'hanno sfregiata al volto con un lungo taglio. L'odiosa aggressione è avvenuta il 13 novembre scorso, alle tre del pomeriggio, in via Felisati, fra le zone calde di via Piave e via Carducci a Mestre, a danno di una cuoca diciannovenne che tornava a casa dopo aver finito il turno di lavoro. Se ne è avuta notizia solo adesso, perché i carabinieri hanno arrestato i presunti responsabili del fatto,...