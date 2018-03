Giostra delle poltrone Friuli, Tondo in ribasso scalzato da Fedriga `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Montecitorio ad un esponente M5S (in pole Roberto Fico e Riccardo Fraccaro), palazzo Madama ad un esponente di FI (il nome più accreditato è quello della Anna Maria Bernini ma Silvio Berlusconi insiste ancora su Paolo Romani). E in Friuli il centrodestra sta per presentare come candidato governatore il leghista Massimiliano Fedriga e non più Renzo Tondo. Mentre Berlusconi in nome della governabilità apre ad una convergenza con M5S.La prima notizia della giornata è che il Cavaliere sembra essersi riscosso dalla fase di down...