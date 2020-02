IL CASO

UDINE Blitz di CasaPound nella notte anche in Friuli, come in molte città d'Italia. Striscioni con la scritta Partigiani titini infami e assassini sono comparsi davanti alla sede udinese della Regione in via Sabbadini, davanti alla casa del prefetto in via Verdi e anche ad Ajello, di fronte alle scuole medie, oltre che a Opicina al Prosvetni dom, alla casa della cultura di Bagnoli di San Dorligo della Valle e Muggia. E proprio la città della Bassa, guidata da Andrea Bellavite, ieri sera ha voluto organizzare un flashmob «per dire no al fascismo», come anticipato dallo stesso sindaco, che ieri mattina ha portato lo striscione in caserma dai carabinieri. «Ho fatto un esposto - spiega Bellavite - per capire quali estremi di reato ci possano essere. Lo striscione è stato scoperto intorno a mezzanotte. Mi ha chiamato un cittadino, che lo ha visto sulla cancellata di fronte alla scuola media in via Manzoni. Io ho subito avvisato i carabinieri che mi hanno detto di rimuoverlo. Stamattina (ieri ndr) l'ho portato in caserma e ho fatto l'esposto». Lo striscione, come gli altri, riportava il simbolo della tartaruga frecciata. Il movimento ieri ha rivendicato il gesto, compiuto in tutta Italia, si legge nella nota di CasaPound «contro revisionismo e negazionismo della tragedia delle foibe». Per Bellavite «una delle cose più gravi è che lo abbiamo appeso vicino alla scuola, come avessero voluto dare un messaggio alle giovani generazioni. Una cosa scandalosa nello scandalo. Se questo è il modo di celebrare la Giornata del Ricordo, c'è da mettersi le mani nei capelli». Il sindaco assicura di aver ricevuto tante attestazioni di solidarietà.

LA MANIFESTAZIONE

È nata così, poche ore dopo, la decisione di fare un flash mob all'ora di cena davanti al municipio, «con la presenza dell'Anpi che ha dato l'adesione ufficiale», «per dire no al fascismo e stigmatizzare questi gesti. Una risposta chiara e netta».«L'Anpi - ha fatto sapere il coordinatore regionale Dino Spanghero - partecipa ufficialmente al flashmob. Siamo contro qualsiasi discriminazione e contro la lettura distorta della storia, oltre che contro questi seminatori di zizzania». Ma perché lo striscione è stato messo ad Ajello? Se l'è chiesto anche il sindaco: «Non lo so, forse perché io in zona sono conosciuto per aver sempre avuto su questo tema posizioni vicine a quegli storici come Kersevan, Di Gianantonio e Cecotti che, secondo me - dice Bellavite - cercano di affrontare il tema dal punto di vista scientifico e non passionale, offrendoci una lettura complessiva non solo di una parte, ma degli avvenimenti dal primo al secondo dopoguerra. Non solo sulle foibe, ma sulle relazioni fra italiani e sloveni sul confine dal primo dopoguerra ai giorni nostri. Mi sembra un modo equilibrato di affrontare le cose, cercando di capire azioni e reazioni», dice Bellavite.

IL PREFETTO

Il prefetto di Udine Angelo Ciuni spiega di non aver visto di persona lo striscione, perché «quando sono uscito era già tolto». Ma, aggiunge: «È comunque triste vedere certe manifestazioni di non rispetto per la sofferenza umana!». Oggi nell'auditorium dello Stringher di viale Monsignor Nogara proprio il Prefetto consegnerà l'onorificenza conferita dal Capo dello Stato ai parenti delle vittime delle foibe e dell'esodo.

Camilla De Mori

