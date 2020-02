Giorni di paura, con una città spaventata dalle baby gang. Il prefetto Vittorio Zappalorto ha fatto il punto, in Commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza, sul fenomeno che lo scorso anno ha colpito Venezia e Mestre. Il prefetto è partito dalla nascita ad Altobello, ostaggio delle bande, per arrivare al tavolo in Prefettura per cercare di capire le ragioni di una violenza gratuita che all'inizio «sembrava non avere controllo». Sono stati cinquanta i ragazzi identificati, ventisei quelli arrestati a maggio 2019. Zappalorto ha evidenziato la proposta di intervenire sulla scuola - «osservatorio naturale» - e sulle famiglie «da responsabilizzare». Estorsioni, rapine, violenze «inferte gratuitamente a gente di passaggio o puntando su determinate connotazioni etniche», prendendo di mira commercianti extracomunitari. C'era tutto nel pedigree delle baby gang di Venezia. «Ad un certo punto - ha detto Zappalorto - sia le forze dell'ordine che io come prefetto ci siamo spaventati per un fenomeno che sfuggiva al controllo e impauriva molto la città. Tante famiglie impedivano ai figli di uscire di casa per paura di questi ragazzini violenti che li taglieggiavano o iniziavano discussioni che andavano inevitabilmente a finire nelle botte».

