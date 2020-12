IL BILANCIO

VENEZIA Altri 22 morti che fanno dicembre già il mese peggiore in fatto di lutti: 252 vite spezzate in 18 giorni mentre in tutto il mese di novembre - il più faticoso, almeno fino a ieri - le croci erano state in totale 248. E la progressione non lascia pensare a nulla di buono per i prossimi giorni. È questo il punto che più balza all'occhio nel leggere il bollettino di Azienda Zero: un report che racconta altri 558 nuovi contagi (il totale arriva a 31.160 infetti da inizio pandemia) mentre gli attualmente positivi sono 12.531. Calo dei ricoveri (-12) ma nella tara va inserito il balzo di decessi che fanno di ieri la seconda giornata peggiore di sempre, dietro solo alle 23 croci del 9 dicembre. In tutto sono 572 i ricoverati nel Veneziano, 57 dei quali in Terapia intensiva. I decessi, 22 come detto, salgono così a 878 dal primo marzo

IL CARCERE

Intanto il virus entra nel carcere di Santa Maria Maggiore: giovedì sera un detenuto è risultato positivo ed è stato messo in isolamento in una sezione speciale preparata nei mesi scorsi per fronteggiare il contagio, che è arrivato giovedì. Nei giorni scorsi erano risultati positivi alcuni agenti, messi in isolamento a casa. Intanto ieri sono iniziati i tamponi ai detenuti entrati in contatto con il positivo e la direzione del carcere attende l'esito. Nessun contagio, invece, nel penitenziario femminile della Giudecca.

LUTTO A TORRE DI MOSTO

Aveva 83 anni e li portava bene, senza patologie, ma il Covid si è portato via Lino Madiotto, figura storica della vita sociale, politica e sportiva di Torre di Mosto. «In pochissimi giorni è stato ucciso dal virus - racconta Venerino Tamai, ex sindaco di Torre e cognato di Madiotto . È stato subito ricoverato all'ospedale di Jesolo, ma nonostante le cure il male l'ha stroncato. Eppure Lino prima stava bene, faceva attività fisica, era insomma in buono stato di forma». Prima di andare in pensione, lavorava come impiegato all'Istituto Alberti di San Donà. Nel tempo libero si è molto impegnato per la crescita di Torre di Mosto. Assieme a Venerino Tamai a fine degli anni 60 aveva rifondato la società di calcio di cui è stato lo storico segretario, impegnandosi anche come allenatore delle giovanili. In politica, sempre con Tamai, è stato consigliere e assessore ai servizi sociali, a cavallo degli anni 80 e 90. «Lino riprende l'ex primo cittadino ha dato molto per la crescita del paese. Se all'inizio degli anni 90 Torre di Mosto, che da 7mila abitanti era precipitata a 3.500, è tornata in poco tempo a sfiorare i 5mila è merito anche suo». Lino Madiotto lascia la moglie Dina, i figli Simone e Sabina. Domani, domenica, alle 18 in chiesa San Martino Vescovo, sarà recitato il rosario. Sempre a San Martino, lunedì mattina sarà celebrato il funerale.

CESAROLO PIANGE PER VIDALI

Vinto dal Covid anche Adriano Vidali, 66enne di Cesarolo che aveva contratto il virus da qualche settimana. A darne notizia il sindaco Pasqualino Codognotto in un video su Facebook: «Adriano è di Cesarolo ed era un grande amico - racconta il sindaco sanmichelino -. Per me e molti altri la sua perdita è un vero dramma. Adriano non è riuscito a superare l'infezione da coronavirus, nonostante non soffrisse di complicanze o altre malattie. Il virus è stato più forte anche della tenacia che lo aveva sempre contraddistinto. Da amico e da sindaco porto le condoglianze alla famiglia». Codognotto ha raccomandato quindi di seguire le regole anti contagio. «Non ha più senso continuare a non rispettare le regole - ha concluso il sindaco di San Michele al Tagliamento -. Non ha più senso brontolare se non ci si può spostare: dobbiamo fare dei sacrifici. Lo dobbiamo a noi stessi e agli altri. Non c'è nessuno che non abbia voglia di andare a pranzo con i propri cari, ma mai come ora dobbiamo rinunciare perchè adesso è il momento della serietà della giustezza dei comportamenti». Adriano Vidali lascia la moglie Meri, i figli Emil con Michela e Maiko con Paola e il nipote Johnny di cui era davvero affezionatissimo.

Nicola Munaro

(hanno collaborato Maurizio Marcon e Marco Corazza)

