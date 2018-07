CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giornata difficile anche in autostrada, con nuovi incidenti, avvenuti nel vicino Friuli, ma anche nel veneziano. Uno è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in direzione Trieste, coinvolgendo una moto e due auto, nel territorio di Vigonza. Un sinistro che ha provocato oltre cinque chilometri di coda, a causa del traffico intenso, anche per la presenza dei molti vacanzieri; senza contare che i mezzi incidentati si trovavano nella corsia di sorpasso. Intervenuti soccorsi meccanici, quattro mezzi degli ausiliari Cav, coordinati dal Centro...