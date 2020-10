SOSPIRO DI SOLLIEVO

BELLUNO Sono le 16,30 quando la provincia di Belluno può dire le due parole che dopo Vaia nessuno ha più il coraggio di pronunciare: pericolo scampato. La perturbazione è cessata, almeno nella parte bassa della provincia, affiora anche un timido sole ma ci sono ancora una serie di interventi in corso. Il più importante a Vallesina di Valle di Cadore. Una serie di alberi, resi pericolanti da Vaia, precipitano sulla 51 di Alemagna impedendo la circolazione. A Gosaldo è necessaria una serie di tagli pianta per alberi precipitati in carreggiata. Stesso copione anche in Comelico, al confine con Sappada. A questo punto della giornata, soprattutto tenendo conto dei precedenti, diventa lecito tirare il primo sospiro di sollievo e mettere da parte l'angoscia che ha accompagnato le ultime 24 ore passate attraverso la protezione civile schierata sui ponti, le scuole chiuse e le partite rinviate.

L'ALLARME

Le previsioni della Regione aggiornate a breve termine già alle dodici, pur usando ancora toni prudenziali, mettevano in chiaro che la perturbazione sarebbe stata meno intensa di quanto ci si aspettava. «Non ci sono state grandi criticità. Qualche piccola frana, alberi caduti nella sede stradale, qualche allagamento ma nel complesso è andata meglio del previsto, ancorché sono state rispettate le previsioni con quasi 200 millimetri di pioggia cumulati nel 24 ore, nell'alto Feltrino e nell'Agordino». Ha spiegato nel tardo pomeriggio l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin. Un'emergenza ridimensionata al punto di permettere alla colonna mobile della protezione civile del Veneto di mettersi a disposizione delle regioni più colpite dall'ondata di maltempo: Liguria, Piemonte e Lombardia.

I TIMORI

«Le precauzioni che erano state prese - prosegue Bottacin - derivano dal fatto che dopo Vaia il territorio si è modificato. Non tutti gli alberi sono fissati a terra com'erano, anche i sassi a livello superficiale si sono mossi. Tra Auronzo e Misurina abbiamo assistito a diversi eventi franosi. Fino a quando non sono terminati i cantieri il rischio permane. Il livello rosso è determinato non tanto dalla fotografia della pioggia ma dalle precipitazioni associate al territorio ferito e non ancora rimarginato».

GLI INTERVENTI

A fine giornata sono venti gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Agordino e Comelico le zone più colpite. Gosaldo, passo Monte Croce Comelico e, ancora, Seren del Grappa, Sedico, Valle di Cadore. Il vento ha creato diversi disagi, soprattutto alla circolazione, abbattendo rami e provocando qualche smottamento, inevitabili anche i danni riconducibili all'acqua ma i torrenti sono stati sotto il livello di guardia, fortunatamente proprio grazie alla forte diluizione nel tempo dell'evento meteorologico. Questo permette anche di non temere troppo l'innalzamento dei corsi d'acqua nelle prossime ore. Insomma, per questa volta si può parlare di pericolo scampato. E a chi teme che le previsioni fossero eccessive bisogna ricordare che è meglio essere prudenti e chiudere le scuole per niente che non rendersi conto dopo di non aver preso un provvedimento invece necessario.

Andrea Zambenedetti

