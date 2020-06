GIORNATA DI RECORD

VENEZIA Ancora una giornata di grande affluenza ieri a Venezia, e intanto il Casinò nella sua prima giornata di riapertura post blocco da Covid-19 ha registrato un record di incassi: l'altro ieri, infatti, a Ca' Noghera i giocatori hanno lasciato 349 mila euro, contro la media di incassi dei quattro venerdì di giugno dell'anno scorso che si è attestata sui 190 mila euro.

I NUMERI

La sede di terraferma, insomma, ha totalizzato quasi il doppio dello stesso periodo dell'anno scorso: nei particolari, le slot machine hanno incassato 162 mila euro e i tavoli verdi 147 mila euro. E se si considera che gli ingressi di giocatori sono stati 1543, è un risultato coi fiocchi dato che normalmente in questo periodo dell'anno, e di venerdì, gli ingressi si aggirano intorno ai 1200. La voglia di tornare a scommettere da parte dei giocatori e l'organizzazione che non ha lasciato nulla al caso, garantendo la sicurezza e la sanificazione nelle sale da gioco e nei luoghi della ristorazione hanno costituito un'abbinata, evidentemente, vincente. Ora manca solo che riapra anche la sede storica di Ca' Vendramin ma per quella occorrerà attendere luglio quando si svolgeranno i primi due eventi per clienti vip.

Quanto alla giornata all'aperto, altro record di visite sia per il centro storico di Venezia sia per le spiagge del Lido: parcheggi pieni già dal mattino, vaporetti affollati (con passeggeri lasciati a terra sul Canal Grande per eccesso di carico), code per palazzo Ducale e per andare nelle isole. Solite scene di un sabato di sole, insomma. Ma è sempre il Lido il punto caldo, sia per la destinazione balneare sia per quella paesaggistica, con centinaia di bici sbarcate in isola dai ferry. Ieri è stata sperimentata la disposizione studiata da Actv per garantire la sicurezza negli ingressi all'imbarcadero di San Nicolò.

LE PROTESTE

Code e proteste ma alla fine, rassicurano dall'azienda, tutto è filato liscio. Il sindaco Luigi Brugnaro, come ha documentato con un tweet, si è imbarcato alla mattina al Tronchetto trascorrendo una giornata in famiglia al Lido. Al ritorno è invece montato sul ferry delle 18, ringraziando l'azienda per il servizio. Inoltre, Actv ha specificato che sul posto erano presenti un responsabile vendita, un funzionario della navigazione, personale che controllava i titoli di viaggio, alcuni vigili e tutti hanno assicurato la normalità nelle operazioni. Da alcuni piloti si sono registrati piccoli malumori riguardo alla situazione della linea 5.1 nelle fasce orarie in cui non transita la linea 6, su questo l'azienda di trasporti ha fatto sapere di esser ricorsa ai bis per eliminare i disservizi. (t.borz.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA