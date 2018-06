CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIORNATA DI PASSIONEVENEZIA Non era un sabato da bollino nero, eppure i chilometri di coda per le strade del mare testimoniano che non sarà un'estate semplice, specie nei fine settimana. Incolonnamenti verso Bibione, Caorle, Jesolo, sulle strade di avvicinamento alle spiagge. Secondo Cav e Autovie Venete, concessionarie di A4, tangenziale e Passante, salvo incidenti oggi non dovrebbero esserci situazioni critiche di traffico. Da bollino rosso, invece, tutti i sabati di luglio, con controesodo da bollino nero, invece i weekend del 18, del 25...