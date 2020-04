GIORNATA DI LUTTO

BELLUNO Il coronavirus si è portato via anche Rudi De Gasperin, figura molto nota in provincia e fuori. L'uomo, 59 anni di Sedico imprenditore, che era ricoverato da oltre un mese in Terapia intensiva al San Martino di Belluno, è la vittima bellunese più giovane della pandemia.

IL BOLLETTINO

Non è l'unico decesso segnato nel bollettino di ieri: nella notte era morta Monique Vimbert, 80enne di Corte di Borgo Valbelluna che era ricoverata nella Pneumologia del San Martino. La donna, per anni barista a Trichiana, arrivava dalla casa di riposo di Alano. Altri due decessi, sempre in Pneumologia covid a Belluno: due uomini di 84 e 83 anni. Salgono così a 56, tra ospedale e case di riposo i decessi per coronavirus dall'inizio dell'emergenza. La giornata di ieri segna poi ancora un aumento dei positivi: 653 i casi attualmente positivi, 807 quelli infetti dall'inizio dell'emergenza (113 si sono negativizzati, altri sono morti). Le persone ancora in quarantena sono 1121.

IL CORDOGLIO

Con la morte di Rudi De Gasperin si abbassa ancora la media delle vittime del coronavirus (il 2 aprile era morto Lorenzo Melinato, 65enne originario del Padovano, residente a Tambre). Rudy De Gasperin era originario di Cesiomaggiore, dove era nato nel 1961. Era arrivato a Sedico negli anni Ottanta e si era subito inserito a pieno nella vita sociale del paese divenendo in breve prima presidente della pro loco poi, per un certo periodo, anche della biblioteca civica. Negli ultimi anni aveva dato vita Digiclima, azienda specializzata nel settore della climatizzazione commerciale e industriale. Padre di tre figli, viveva con la sua compagna Anna.

IL RICORDO

«La grande famiglia del Rotary Club Belluno piange la scomparsa del suo consigliere Rudi De Gasperin», si legge in un comunicato diffuso ieri dal soldalizio. «Entrato a far parte del Rotary Club di Belluno nel 2013, da subito si è messo a disposizione con entusiasmo e passione. Consigliere del Club in molteplici mandati, ha coperto diversi ruoli tra i quali Presidente della Commissione del Club della Fondazione Rotary Internazionale. Nominato Presidente del Rotary Club di Belluno per l'anno 2021-22, era membro della Commissione Azione Internazionale del RC, con plurime esperienze di volontariato in Africa. La sua attività di volontariato lo ha portato a coprire anche il ruolo, negli anni Novanta, di Presidente della Proloco di Sedico». «La sua scomparsa è un grandissimo dispiacere», conclude il presidente del Rotary Club Belluno, «di certo lo ricorderemo in più occasioni nella nostra vita rotariana». «Siamo tutti costernati da questa terribile notizia commenta il presidente attuale della pro locodi Sedico, Claudio Mezzavilla perché con Rudy il comune di Sedico perde una figura importante. Era stato presidente della nostra associazione prima che iniziasse la lunghissima presidenza di Rino Vedana, negli anni Ottanta. Ma con noi aveva sempre continuato a collaborare per quanto non avesse più rivestito cariche di rilievo al nostri interno. Fino all'ultimo è stato sempre stato disponibile a sostenerci sia come sponsor che come sostenitore tante iniziative e la nostra stessa associazione. Confidavano in lui anche come figura emergente del Rotary: anche in questa veste si era impegnato a darci una mano. Purtroppo questo terribile male ce lo ha strappato nel pieno della sua attività. Se c'era bisogno di qualcosa, lui era sempre disponibile a venirci incontro. È una grande perdita per noi». De Gasperin lottava da tempo contro il Covid 19, tra i primi ad esserne colpito. Ma dopo una prima fase pesantissima della malattia sembrava essersi un poco ripreso. Negli ultimi giorni, invece, la situazione è precipitata.

Egidio Pasuch

