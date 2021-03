IL RICORDO

VENEZIA Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid-19, diverse le celebrazioni in programma in tutta la Città metropolitana. Si tratta della giornata indetta per oggi dal Parlamento, in una data significativa della pandemia per l'Italia: quella delle immagini, trasmesse lo scorso anno da tutti i media, degli autocarri militari che uscivano da Bergamo carichi di bare, rimaste negli occhi, e nel cuore, di tutti gli italiani. Per questo motivo a Venezia, questa sera, i palazzi saranno illuminati col tricolore. In particolare i palazzi di Ca' Farsetti, a Venezia, e del municipio e della Torre civica a Mestre.

A Jesolo, tra le città simbolo della lotta al virus, dove esattamente un anno fa l'ospedale cittadino è stato riconvertito in covid-hospital, le celebrazioni si terranno proprio nel piazzale dell'ospedale. L'Ulss 4 manifesterà la vicinanza alle famiglie che hanno subito delle perdite con il personale medico e sanitario che, da oltre un anno, è in prima linea nel curare le persone contagiate. Una scelta non casuale, ma legata ai decessi per covid-19 registrati nell'Ulss che ormai hanno superato il centinaio e purtroppo sono destinati a continuare. La cerimonia si svolgerà alle 11 con un format social a cui parteciperanno il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, i sindaci Valerio Zoggia (Jesolo) e Silvia Susanna (Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale), il medici Fabio Toffoletto e Lucio Brollo che dirigono rispettivamente la terapia intensiva e le malattie infettive al covid-hospital di Jesolo, il cappellano dell'Ulss 4 don Eros Pellizzari. Ci sarà inoltre la testimonianza di una donna che ha perso il padre a causa del virus. Viste le limitazioni è stato deciso di svolgere l'evento con la sola presenza dei relatori, ma tutto verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'azienda sanitaria del Veneto orientale.

Celebrazioni anche a Mira, Comune che un anno fa ha registrato la prima vittima della provincia e duramente colpito con oltre un centinaio di decessi. Questa mattina, sempre alle 11, verrà osservato un minuto di silenzio in piazza IX Martiri, in concomitanza con l'arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, al cospetto della Bandiera Italiana. La cerimonia sarà trasmessa in diretta Facebook sul sito internet del Comune. Nelle prossime ore, il Parlamento italiano istituirà, con legge, la Giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia.

Giuseppe Babbo

