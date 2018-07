Giordani: «Visto? Non siamo qui per fare giochini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROTAGONISTIPADOVA «Vogliamo l'ospedale, non siamo qui per fare giochini».Più chiaro di così non potrebbe essere il sindaco Giordani che ieri ha assistito in sala Giunta alle procedure di svincolo delle ipoteche e al passaggio dei terreni privati al Comune.«Con le banche abbiamo aperto una collaborazione trasparente e ora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, avere a disposizione 52 ettari per il nuovo ospedale».Da lunedì l'orologio scorrerà per la Regione, dal momento che entro tre anni dovrà trovare i soldi e dare inizio alla...