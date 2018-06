Giordani: «Percorso segnato che tutti dovrebbero seguire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PLATEA PADOVANAMARGHERA La sensazione tra i padovani presenti in platea ieri a Marghera, al Pala Expo Venice per suggellare la fusione tra Confindustria Padova e Unindustria Treviso, da ieri Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, è quella di aver assistito a un evento epocale: la caduta dei campanili.La lente per leggere a chiare lettere la portata storica della firma, la offre il sindaco di Padova Sergio Giordani. «In Veneto e a Padova siamo estremamente individualisti commenta Giordani, pochi sitanti prima dell'inizio...