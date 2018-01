Giordani: «Nuovo policlinico, a marzo il voto in Consiglio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOPADOVA Una task force comunale di supporto alla Regione per il nuovo ospedale e il via libera al progetto da parte del consiglio comunale che arriverà, al massimo, entro aprile. Sono queste le novità che ieri pomeriggio, a margine della Befana in Prato ha messo sul piatto Sergio Giordani. «Io ho tutta l'intenzione di aiutare Luca Zaia nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo ospedale. Proprio per questo, il Comune darà vita a un gruppo di lavoro che vuole essere di supporto all'impegno della giunta regionale» ha...