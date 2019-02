Giordani: «Non c'è nessuna emergenza-criminalità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA A suo avviso è solo una questione di percezione. Ma se la soluzione del problema è quella della sicurezza fai da te, ben venga. Sergio Giordani, dunque, è convinto che in città non ci sia un'emergenza-criminalità. Anzi, ritiene che Padova sia una delle città in cui si vive meglio.Sindaco, nell'area tra piazza De Gasperi e piazzale della Stazione, i cittadini hanno ingaggiato la vigilanza privata.«Se i residenti sono contenti così, hanno fatto bene, io non ho nulla in contrario, non succede niente. Non dico certo che...