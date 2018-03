Giordani e Zilio: «Area rigenerata con l'innovazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA Il sindaco Sergio Giordani ribadisce la volontà di rilanciare la fiera e di farla tornare in proprietà pubblica. «Non vedo una città senza fiera, non possiamo permetterci un futuro senza: siamo determinati a trovare una soluzione - esordisce Giordani - in questi anni i soci francesi non l'hanno gestita al meglio, la nostra idea è quella di acquisire la maggioranza di Geo attuale gestore, sia noi che la Giunta camerale abbiamo già deliberato in questo senso». Giordani spiega l'importanza di avere una Fiera valida e...