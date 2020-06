L'INTERVISTA

PADOVA Parte, quindi, il maxi investimento dell'amministrazione per sistemare strade e marciapiedi in tutta la città. E il primo a dare un plauso al progetto presentato ieri dall'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Micalizzi è lo stesso Sergio Giordani.

Sindaco, nonostante le difficoltà economiche del momento il Comune avvia cantieri per cinque milioni di euro.

«Dopo la fase Covid le finanze del Comune indubbiamente sono in sofferenza, ma proprio per questo è ancora più importante in questo momento riuscire comunque a dare, giorno dopo giorno, il meglio ai padovani».

Quale sarà, quindi, la strategia della sua amministrazione?

«Per nessun motivo Padova deve rinunciare alle grandi progettualità, e non vi rinunceremo, ma allo stesso tempo è necessario fare di tutto per non trascurare le opere che nei quartieri ogni giorno rendono migliore la vita alle persone. Si tratta di una questione di benessere, ma anche di ripresa economica. E ovvio che una città che non interrompe le proprie progettualità, ma che scommette sull'ottimismo, genera un volano importante per tanti settori del mondo produttivo e riafferma all'Italia, e anche all'Europa, che dopo questa fase difficile vuole riproporsi come centro di eccellenza e di sviluppo. Non possiamo rinunciare alla nostra dinamicità, altrimenti siamo perduti».

La sistemazione di strade e marciapiedi è un tema che sta particolarmente a cuore alla gente, come dimostrano le richieste in tal senso che arrivano in Municipio e alle consulte.

«Infatti, e noi siamo qui a cercare di dare risposte esaurienti a tutte le istanze. Con questi investimenti, quindi, l'assessore Andrea Micalizzi dà, a nome dell'amministrazione, un segno importante di attenzione per le piccole-grandi cose che chi governa una città non deve mai dimenticare. Asfaltature, cura dei marciapiedi e decoro urbano, infatti, sono le pre-condizioni su cui poi far poggiare tutto il resto».

E rappresentano comunque anche un aiuto per molte imprese che sono state bloccate per mesi dalla pandemia.

«Sicuramente. Gli investimenti per un importo di 5 milioni di euro che stanno per partire sono anche un segno di un'operatività che la pandemia non ha mai fermato, grazie al lavoro della giunta e dei collaboratori comunali, i quali con impegno hanno fatto fronte all'emergenza nei mesi più duri».

Avete altri progetti a breve?

«È nostra intenzione far andare avanti i cantieri delle opere che abbiamo già programmato e di adoperarci in tutti i modi affinché non vengano persi mesi preziosi nella tabella di marcia che avevamo predisposto per la trasformazione di Padova».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA