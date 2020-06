GIOCHI

MESTRE Riaprite Ca' Vendramin Calergi, chiedono gli albergatori veneziani con il loro direttore dell'Ava Claudio Scarpa. Riapriteci gli alberghi, chiede il Casinò. Sembra un po' come il cane che si mangia la coda ma in realtà la questione dell'ospitalità per i clienti della Casa da gioco è molto delicata.

CENTO HOTEL MA PER TURISTI

Scarpa ha comunicato che già cento alberghi hanno ripreso a funzionare in centro storico, sostenendo dunque che c'è più posto che clienti, e che i giocatori del Casinò potrebbero benissimo trovare alloggio, solo se l'Azienda decidesse finalmente di riaprire anche Ca' Vendramin Calergi e non solo Ca' Noghera come, invece, ha programmato di fare da venerdì, ossia da quando il governatore Zaia ha dato il via libera.

«A parte il fatto che mi sembra una polemica un po' sterile perché non stiamo parlando di non riaprire più Ca' Vendramin e nemmeno di riaprirla tra un anno, perché già a luglio prevediamo le prime prove magari nei weekend e con eventi speciali per attirare clienti - afferma il direttore generale Alessandro Cattarossi -. Però, volendo entrare nello specifico della questione, il Casinò è una macchina complessa e delicata e non si può dire che ci sono cento alberghi aperti, quando quasi nessuno di questi è adatto allo scopo. Quelli aperti sono per i turisti, e quando mai il Casinò è stato frequentato da turisti?».

I RITI PROPIZIATORI

Cattarossi spiega che la Casa da gioco ha alberghi convenzionati, tutti a 4 stelle superior e oltre, hotel che i giocatori conoscono e nei quali il personale conosce bene i giocatori e sa quali sono le loro esigenze, i loro desiderata e i loro riti scaramantici prima di ogni serata alle roulette, come il numero della stanza, il piano sempre lo stesso, il liquore preferito versato in un certo modo: non sia mai che perda soldi e dia la colpa all'ospitalità cambiata. «I nostri alberghi di riferimento sono ancora chiusi, a parte «Papadopoli, AC Hotel e Heureka aperti, e il Bonvecchiati e i Dogi che aprono venerdì - continua Cattarossi -. Amadeus e il Principe del gruppo Gardena forse aprono per fine giugno, il Bauer dal primo luglio, il Luna Baglioni dal 10 luglio, il Danieli, il St. Regis e il Gritti non si sa. Di che cosa stiamo parlando, quindi? La realtà, come ha più volte sottolineato l'assesore al Bilancio Michele Zuin, è che stiamo aspettando in attesa che riprendano a regime le linee aeree nazionali e le aperture degli alberghi che di solito utilizziamo per i nostri clienti. Ca' Vendramin, quindi, resta una nostra priorità e saremo ben lieti di riaprire in sicurezza, e naturalmente senza compromettere i conti di una sede unica a livello mondiale, non dimenticando che usciamo da tre mesi senza incassi».

Quello dei voli è il secondo problema, dopo gli alberghi, perché i clienti più affezionati e che puntano di più ai tavoli verdi vengono da Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, e se i voli non sono garantiti non si può pensare di pagargli il biglietto e poi dire loro scusate ci siamo sbagliati.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA