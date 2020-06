GIOCHI

MESTRE Il Casinò di Venezia riapre venerdì prossimo 19 giugno. in base all'ultima ordinanza del governatore del Veneto, Luca Zaia. Il Casinò era pronto per accogliere il primo cliente già domani mattina alle undici, ma poco male: da venerdì mattina partirà il primo weekend di gioco a Ca' Noghera dopodiché resterà aperto tutti i giorni, come annunciato già la settimana scorsa; mentre per la sede storica di Ca' Vendramin sul canal Grande bisognerà aspettare un altro po', magari luglio e, per cominciare, solo nei weekend con eventi particolari: il problema in centro storico è duplice, da un lato bisogna aspettare che riaprano gli alberghi dove ospitare la clientela, dall'altro servono certezze sui voli dal sud Italia. Ad ogni modo anche Ca' Vendramin è stata attrezzata di tutto punto, e per la Casa da gioco questo scherzetto, tra Venezia e terraferma, comporta il 25% in più di costi.

GLI ACCORGIMENTI

Le misure adottate si possono vedere a Ca' Noghera dove ci sono 57 mila mascherine a disposizione gratuitamente dei clienti e dei dipendenti. Ma dove, soprattutto, si può toccare con mano com'è cambiata la vita da prima del coronavirus: i gadget, ad esempio, non sono più con le fiche o accendini ma mini distributori tascabili di gel per mani, a forma di fiche rettangolare.

Vertici e dipendenti hanno lavorato senza riposo in queste settimane perché bisogna recuperare 27 milioni di euro di mancati incassi durante i quasi quattro mesi di chiusura, quando invece a fine febbraio il Casinò era sopra di 2 milioni di euro rispetto all'anno scorso. E così nulla è stato lasciato al caso: dall'entrata dove i giocatori imparano subito a seguire i percorsi disegnati a terra e le istruzioni di sicurezza stampate su cartelli e proiettate su schermi a led, «è immediato comprendere il meccanismo perché è un po' come in aeroporto» spiega il direttore generale Alessandro Cattarossi passando davanti alle casse ridotte di numero da 7 a 4 per mantenere le distanze. La prima cosa che dovranno fare i clienti è mostrare la fronte a un termoscanner che misurerà la temperatura corporea, e lo stesso vale pure per i dipendenti che lo troveranno all'entrata per il personale. A proposito di lavoratori, dalla settimana prossima cominceranno a rientrare praticamente tutti, e per un po' dovranno fare un paio di giorni di cassa integrazione a settimana, a rotazione.

Quanto a riduzioni, anche le slot machine sono scese da 600 a 550 (con un sacrificio accettabile rispetto alle 200 che si pensava di dover togliere inizialmente per garantire il distanziamento), sfruttando la sala fumatori nella quale in questa fase non si potrà fumare e una sala per gli eventi.

TECNOLOGIA SPINTA

L'emergenza sanitaria ha aguzzato l'ingegno spingendo ancora di più verso l'automazione: i giocatori alle casse troveranno un laptop per la firma digitale e uno scanner per il riconoscimento biometrico: in tal modo la seconda volta che andranno al Casinò potranno passare senza problemi. Ogni slot machine e pure le casse interne sono dotate, inoltre, di finger print, apparati per riconoscere l'impronta digitale con la quale si attiva la macchina, si gioca e si decide pure come farsi pagare la vincita, se con assegno o con bonifico diretto. I bagni avranno un addetto fisso che regolerà il traffico permettendo l'entrata solo se c'è posto, la sanificazione verrà fatta prima e dopo ogni utilizzo, e allo stesso modo anche per le slot machine alle quali è addetta un'intera squadra di persone. Per sanificare le fiche dei tavoli verdi, invece, il croupier non dovrà far altro che premere un bottone per azionare una pompa di ozono, mentre le postazioni sia alle slot sia ai tavoli sono separate da schermi di plexiglass trasparente. E per mangiare? Piccoli totem su ogni tavolo con il bar code per pizzeria e ristorante, basta inquadrarlo col cellulare per accedere al menù e, in futuro, ordinare.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA