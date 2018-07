Giochi, dal divieto di spot salvi i contratti già firmati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOROMA Luigi Di Maio sui giochi non arretra e promette che il divieto alla pubblicità sarà inserito nel decreto dignità. Ma nelle ultime bozze del provvedimento, sono state inserite delle limature importanti. «Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto», si legge nel testo che sarà esaminato domani nel preconsiglio dei ministri, «resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla medesima data».Significa che i contratti in corso tra le società di gioco e...