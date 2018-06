CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIOCHI 2026CORTINA «Le liti di governo tra Movimento 5 Stelle, che vuole Torino, e una parte della Lega, che preferisce Milano, non devono ostacolare il percorso di Cortina d'Ampezzo, unica, vera candidata montana alle Olimpiadi 2026. In questa battaglia, io sto con Luca Zaia». Dario Bond, deputato bellunese di Forza Italia, commenta così la spaccatura del governo sulla candidatura ai Giochi invernali 2026, in attesa che il Comitato olimpico nazionale esprima una sola candidatura, il prossimo 10 luglio, da inoltrare al Cio internazionale....