MESTRE Doveva essere il tanto atteso esordio nel campionato di A2 di calcio a 5 per il Città di Mestre è invece la partita di questo pomeriggio al Franchetti contro Milano è stata rinviata a data da destinarsi a causa della riscontrata positività di un giocatore della prima squadra. «Nei giorni scorsi, nel corso dei controlli previsti dal protocollo, è emersa la positività di un giocatore della rosa arancionera spiega la società del presidente Chiozzotto - l'atleta aveva manifestato malessere nella giornata di mercoledì, con uno stato febbrile oltre il 37.5 nella notte di giovedì, ed è stato sottoposto a tampone in cui è stata riscontrata la positività al Covid-19. Il giocatore attualmente non manifesta più nessun sintomo, però ovviamente sono scattate tutte le precauzioni del caso. Gli altri tesserati sono stati invitati a contattare il loro medico di base e la Ulss 3 Serenissima per le procedure previste». Nel frattempo la divisione calcio a 5, preso atto della comunicazione inviata dal Città di Mestre, ha disposto il rinvio della gara della prima giornata contro il Milano C5 a data da destinarsi. Davvero un destino beffardo per il Campello Motors Mestre, che non aveva potuto festeggiare come si deve nemmeno la promozione a causa del blocco dei campionati. Stessa sorte nel girone C di A2 anche per le gare tra Virtus Rutigliano e Atletico Cassano e Buldog Lucrezia e Castelfidardo, a causa della positivà di un giocatore. Anche il calcio a 5 regionale Veneto non esce indenne da questo terribile momento. La gara di esordio del girone B del campionato di serie C tra Borgo Futsal e Moniego è stata anch'essa rinviata a causa della positività di uno dei giocatori della società noalese. (A.Man.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA