VENEZIA Dopo 51 anni di attività ha chiuso i battenti il salone di parrucchieri Gilberto e Maria Rosa, situato in una laterale di Calle dei Fabbri, a pochi metri da Piazza San Marco. Chi entrava ieri per l'ultima volta in bottega aveva l'impressione di trovarsi in una fioreria: tantissimi i fiori e le piante portate in omaggio dai clienti, come tanti i dolci, gli abbracci mimati e i baci lanciati da lontano per l'emergenza Covid. C'è anche chi, come Cristiano Spiller, li ha ricordati sui social con testimonianze commoventi e foto ricordo. Gilberto Dal Corso, 74 anni, e sua moglie Maria Rosa, 70 anni, non hanno nascosto l'emozione: «Tantissime persone sono passate a salutarci spiegano e tutto questo affetto ci rende meno doloroso questo addio. È arrivato il momento di andare in pensione ma chiudiamo con tanta nostalgia. Abbiamo una clientela meravigliosa, la maggior parte sono clienti da 41 anni, una addirittura da 51 anni. Con loro abbiamo condiviso tutte le cose, nel bene e nel male. E anche tra i clienti c'è stata empatia. Il nostro è stato un percorso faticoso che ci ha molto arricchito».

Il successo dei Dal Corso non è mai dipeso dal turismo, la loro bottega dagli anni '80 è al primo piano di un palazzo in calle del fumo, privo di insegne, quasi nascosto, solo il nome sul campanello. «Abbiamo iniziato la nostra attività nel 1969 in un negozio in Bacino Orseolo, accanto a Testolini spiega Dal Corso - Abbiamo sempre avuto clientela locale, e anche dalla terraferma. Anche Peggy Guggenheim è venuta da noi, arrivando in gondola. Non abbiamo mai sacrificato un cliente per servire un turista. E quando abbiamo dovuto trasferirci perché l'affitto era divenuto troppo caro la nostra clientela ci ha seguito e non ci ha più lasciato». Il salone è un museo di titoli, premi e onorificenze. Gilberto Dal Corso nella sua carriera ha fatto parte della squadra nazionale parrucchieri, con la moglie come modella, ottenendo numerosi premi: oltre a Campione italiano parrucchieri e acconciatori, si è piazzato diverse volte ai primi posti di campionati europei e mondiali. Nel 1999 è stato nominato Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Ciampi e ha ricoperto per molti anni la carica di presidente di Confartigianato Venezia. Ma soprattutto si è dato alla didattica: è stato responsabile dei corsi di taglio nazionali, creatore del metodo del taglio per i corsi accademici e moda.

Daniela Ghio

