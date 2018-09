Giganti del web responsabili equo compenso agli editori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Il mandato negoziale approvato nell'emiciclo di Strasburgo è molto più di un primo passo cruciale. Peraltro per nulla scontato. Ma la strada è ancora lunga per il via libera definitivo alla tassa sui link e sui video da far pagare a Big Ge i suoi compagni del web, da Youtube a Facebook, per la distribuzioni di contenuti altrui che fruttano nei bilanci di casa miliardi di fatturati pubblicitari. E la difficoltà maggiore del percorso non sarà tanto negli ostacoli, ma nei tempi davvero stretti per superarli. Con il rischio di...