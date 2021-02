Ultima giornata di gare mondiali sulla Tofana, oggi. Alle 10 parte lo slalom gigante maschile, che utilizza per la prima volta il ripido pendio della pista Vertigine, rimodellata la scorsa estate. Le prime porte saranno davvero molto tecniche, sino alla confluenza nella pista Olympia, usata sinora per le gare femminili; si scenderà sino alle Pale di Rumerlo, per concludere la gara nel consueto traguardo, che ha visto tutte le gare disputate sinora. Il primo in pista sarà lo svizzero Marco Odermatt. Gli italiani: 12 Luca de Aliprandini, 21 Giovanni Borsotti, 24 Riccardo Tonetti, 37 Giovanni Franzoni. Alla gara odierna partecipano anche gli atleti selezionati ieri mattina, nell'affollato gigante di qualificazione, sulla pista Lino Lacedelli alle Cinque Torri, al quale hanno partecipato 113 sciatori delle nazioni con minore tradizione di questo sport, o atleti con il punteggio insufficiente per i Mondiali. La gara Fis è stata vinta dal canadese James Crawford, davanti al croato Samuel Kolega e all'argentino Tiziano Gravier. Domani e domenica ci si sposta sulla pista Druscié A, per le due gare di slalom speciale, che completano il programma. Si potrà dunque utilizzare la nuova area di arrivo, realizzata a Colfiere, in fondo allo storico tracciato A, nato negli anni Trenta del secolo scorso, utilizzato per le Olimpiadi 1956, ammodernato di recente. Sabato 20 c'è lo slalom femminile; le quattro atlete italiane saranno Irene Curtoni, Martina Peterlini, Federica Brignone e Anita Gulli. Domenica 21 ci sarà quello maschile. Al termine dell'ultima gara, dopo la rapida premiazione, ci sarà la semplice cerimonia del passaggio di consegne, fra organizzatori di Mondiali. Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, consegnerà la bandiera della Fis al comitato che sta predisponendo i Mondiali 2023 a Courchevel e Meribel.

