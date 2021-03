L'ESPERTO

CORTINA Agli incontri fra enti e amministrazioni, sul futuro della pista di bob di Cortina, ha partecipato l'ingegner Franco Gidoni.

Quale sarà il suo ruolo?

«Per diciott'anni sono stato direttore di pista, a Ronco, per cui la conosco bene. Porto soltanto i consigli di chi ha maturato questa esperienza. Sto in mezzo tra il dire e il fare e, su questo, richiamo l'attenzione. Non ho però alcun ruolo formale».

Come si agirà, nell'aspetto tecnico, per progettare il nuovo impianto?

«La Regione ha deciso di partire dalla definizione della linea ideale, dove passa il bob. Senza questa non puoi costruire la pista attorno. Si manterrà sostanzialmente il tracciato storico, come ubicazione delle curve, apportando però alcune modifiche, per adeguarsi a nuovi criteri di sicurezza, adattando l'impianto allo slittino e allo skeleton. In vista del 2026 si dovrà anche valutare se il bob rientrerà fra le specialità delle Paralimpiadi».

Perché questa accelerazione della Regione?

«Si è deciso che si va avanti, con lintento di superare lo stallo della Agenzia delle infrastrutture olimpiche, non ancora operativa. Va fatto uno studio propedeutico, per passare poi al progetto esecutivo. Per ora si stanno misurando i raggi di curvatura e le pendenze dei rettilinei».

I tempi sono sufficienti?

«La pista deve essere pronta per l'autunno 2024, fra tre anni. Per tutta una serie di motivi ritengo che i tempi siano stretti; forse siamo già in ritardo. Bisogna tenere alta l'attenzione. Il governo deve nominare un commissario con pieni poteri, per realizzare le opere olimpiche: ormai i Giochi li abbiamo e dobbiamo darci da fare. Va pensato un modello ponte Morandi, con la nomina di un commissario, che possa agire legittimamente, in deroga. Per i danni della tempesta Vaia il commissario poté superare oltre un centinaio di leggi e norme. Deve esserci uno scatto in avanti del sistema Paese; cosa che non è avvenuta per Anas, che ha dovuto seguire l'iter consueto, per cui siamo ancora senza le varianti alla statale 51 di Alemagna».

Come è pensata la macchina olimpica per il 2026?

«C'è la Fondazione, che organizzerà i Giochi. C'è l'Agenzia per le infrastrutture, che deve materialmente realizzare le opere che servono. Fra le ipotesi, c'è quella di nominare commissario Luigi Valerio Sant'Andrea, che tanto bene ha operato per i Mondiali di sci alpino Cortina 2021. Spero che il governo si sbrighi».

Basterà costruire la nuova pista per bob, slittino e skeleton, in vista dei Giochi 2026?

«No, non basterà. Già quello è un impegno gravoso, perché bisogna tenere conto, nella programmazione, di lavorare otto mesi l'anno, non dodici. Un inverno come questo, con metri di neve, fa perdere almeno quattro mesi. E poi la pista non basta. A Cortina si è sgretolato tutto un mondo che c'era attorno, fatto di persone competenti, di lavoratori e di volontari. Una pista è un organismo che vive di molte componenti. Pensiamo ai recenti Mondiali di sci alpino: dietro c'è una macchina rodata, con decine di edizioni di Coppa del mondo alle spalle, soltanto per questo si è riusciti ad allestire le piste in brevissimo tempo, malgrado le nevicate. Lo stesso serve per il bob. In dodici anni di chiusura della pista si è persa una generazione di giovani bobisti. Bisogna ricreare tutto l'ambiente. L'obiettivo non può essere il 2026, ma si deve pensare di aprire prima possibile. Inoltre la pista non basta: per un impegno come le Olimpiadi servono aree contigue, bisogna ipotizzare infrastrutture e servizi per migliaia di spettatori». M.Dib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA