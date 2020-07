Gianfranco Viesti



In queste settimane andranno definiti con precisione i programmi di utilizzo delle risorse che il Consiglio europeo dello scorso fine settimana ha messo a disposizione dell'Italia, nell'ambito dell'iniziativa Next Generation e nel quadro del bilancio pluriennale dell'Unione, ed in particolare della politica di coesione. Saranno decisioni di importanza straordinaria, perché influenzeranno non solo la capacità di accelerare la ripresa economica dell'Italia dopo il tonfo del primo semestre (situazione sanitaria permettendo), ma anche quella di avviare a soluzione alcuni nodi storici del nostro Paese.

Ve ne sono diversi, purtroppo; ma uno si impone per la sua importanza: la circostanza che un terzo dell'Italia ha condizioni di reddito, occupazione, qualità dei servizi molto peggiori della media nazionale, a sua volta normalmente peggiore di quella europea. Non si può sfuggire: bisognerà tornare ad affrontare la questione meridionale.

Si dovrebbe farlo con la stessa identica logica economica e politica che ha ispirato il buon successo della posizione negoziale italiana a Bruxelles. Che cosa abbiamo detto, a ragione, ai nostri partner? Che in una Unione profondamente integrata come quella europea, il sostegno a Paesi in particolare difficoltà come l'Italia, sia per condizioni strutturali sia per gli eventi del 2020, fa bene a tutti.(...)

