Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MONITOPIOVE DI SACCO «Credo sia assolutamente necessario da parte di Anas procedere ad una mappatura delle necessità manutentive in via di assoluta urgenza, per evitare problemi a persone»; è il primo commento a caldo del sindaco Davide Gianella dopo i distacchi al cavalcavia lungo la Piovese. «È andata bene che non passava nessuno, sono grato ai vigili del fuoco che sono intervenuti, come sempre prontamente. Dovranno essere...