CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gianandrea Gaiani La caccia a Cherif Chekatt, il 29 enne maghrebino Nato in Francia responsabile dell'attacco a colpi di pistola al mercatino di Natale di Strasburgo, non aggiunge nulla di nuovo a quello che già sappiamo del terrorismo islamico in Europa. Semmai, quanto accaduto a Strasburgo costituisce l'ennesima conferma che la Francia e gran parte d'Europa non sono riuscite negli ultimi quattro anni di violenta e massiccia esplosione degli attacchi jihadisti, ad arginare i fattori che favoriscono radicalizzazione e terrorismo nelle frange...