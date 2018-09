Giacon: «Sono stato attaccato perchè volevo assumere un portavoce»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONI«La delibera è scritta male, non si capisce affatto che si tratta di pubblicità. Sinceramente da quello che è messo nero su bianco, da amministratore, ci leggo l'affidamento di un servizio del tipo ufficio stampa», sottolinea Thomas Giacon, ex sindaco di Porto Viro, che a suo tempo era stato pesantemente attaccato nel suo Comune proprio per la scelta di affidare un servizio di portavoce ad una giornalista, che in quel momento non aveva collaborazioni in corso.PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE«Per un Comune - sottolinea l'ex primo...