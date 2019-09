Giacomini, il fan dell'avamporto entra nella Commissione Via e Vas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFRASTRUTTUREVENEZIA C'è anche l'urbanista veneziano Carlo Giacomini tra i 40 componenti della nuova Commissione Via e Vas Valutazione d'impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica selezionati tra 1.200 professionisti esperti che si sono candidati e sono stati nominati ieri dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Un ritorno per lui, prossimo ai 60 anni, docente a contratto fino al 2017 in Progettazione territoriale e Trasporti e Valutazioni ambientali allo Iuav, essendone già stato componente dal 1997 al 2003, col secondo...