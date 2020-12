LA DONAZIONE

BELLUNO Nuova armatura per gli eroi dei tamponi: Manifattura Valcismon spa ha donato le giacche Karpos al team tamponi del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss Dolomiti. I capi sono stati testati durante lo screening di Auronzo. I team tamponi dell'Ulss Dolomiti è costituito da circa trenta operatori sanitari che operano nei Covid Point di Belluno operativo su tre turni h 24 (a Sagrogna e al San Martino), Feltre, Tai di Cadore, Agordo e Cortina oltre alle squadre create ad hoc per campagne di tamponi straordinarie nelle scuole o in zone con significativo sviluppo epidemico, per dare servizi il più possibile vicini al cittadino. Nei momenti di maggiore carico lavorativo il team è integrato da altro personale sanitario afferenti agli ospedali o ai servizi distrettuali. L'esecuzione dei tamponi in drive-in è riconosciuta come la metodologia più rapida (un tampone ogni 3 minuti circa) e sicura sia per i cittadini che per gli operatori perché l'essere all'esterno riduce il rischio di aerosol e l'auto consente di gestire l'attesa al caldo e in isolamento. Tuttavia, le rigide temperature che caratterizzano il nostro territorio, in particolare alla mattina e nelle ore serali, impongono uno sforzo aggiuntivo per gli operatori che devono indossare idonei indumenti per proteggersi dal freddo sotto alle tute di protezione individuale contro il rischio biologico, con la necessità di poter essere liberi di effettuare movimenti precisi. La soluzione è arrivata graize alla generosità di Manifattura Valcismon che ha donato al Dipartimento di Prevenzione giacche Karpos a quelli che Alessio Cremose ha definito atleti della sanità. «I capi - spiega l'Usl - sono stati testati domenica, durante lo screening della popolazione tra i 41 e i 65 anni ad Auronzo. Gli operatori sono stati confortati dal caldo abbraccio delle nuove giacche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

