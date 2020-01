L'OFFERTA FORMATIVA

BELLUNO Le iscrizioni sono aperte con tanto di offerta formativa: già una trentina coloro i quali hanno dato adesione ad uno dei corsi proposti. La scelta non manca. Ci sono i Master universitari di primo livello, full-time, che offrono un focus in specifici settori, con gli studenti che acquisiscono strumenti di gestione specializzata: la loro partenza è fissata ad ottobre, durata di 12 mesi. Ad essere proposti sono pure programmi con frequenza part-time e/o weekend rivolti a manager, imprenditori, professionisti orientati allo sviluppo di competenze funzionali e di leadership. Sono questi i corsi Executive Education: la loro durata va dai due mesi ai dieci mesi, con frequenza solo nei fine settimana.

TRA CIBO E TURISMO

Tra i Master full time (60 CFU) c'è il tourism management, il digitale business strategy, il sales & account management, l'amministrazione finanza e controllo. Tutti i sopracitati corsi di laurea partiranno nel mese di ottobre. Non manca il corso curioso e accattivante: il Master in food & wine business.

CORSI NEI WEEKEND

Certamente più abbordabili, per impegno e per la spesa di iscrizione più appetibile e adatta a ogni portafoglio, sono i corsi brevi, quelli che si declinano come formazione permanente. Sono adatti a coloro che già lavorano e hanno a disposizione poco tempo, ma quel poco lo vogliono sfruttare per migliorarsi nel mondo del lavoro. Piaceranno ai manager che desiderano apprendere attraverso problem solving, action-learning, laboratori e attività di networking. Questi i nomi dei programmi Executive: organizzazione e gestione delle risorse umane, project management executive, digital marketing, marketing & sales, marketing & social media, amministrazione, finanza e controllo, food & beverage management, Hotel management. Si inizia già a marzo 2020. Costo? Dai 3900 euro (+Iva) ai 16mila euro (+Iva). Di là dai dati presentati, vale la pena entrare nel sito per andar a caccia, con precisione, di tutte le informazioni che servono per capire il valore dell'offerta. Questo l'indirizzo del sito: businessschool.luiss.it/belluno; si può scrivere a: recruitmenluissbs@luiss.it; eventualmente telefonare: 06.85225577.

