Già sostituiti gratis i peri avvelenati in via Cappuccini

LE ANALISI PORDENONE Si dovrà attendere un mese per avere l'esito delle analisi effettuate sulle tre piante morte a pochi giorni dalla loro collocazione in via Cappuccini. «Speravo ci volesse meno tempo - ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani - per capire esattamente cosa sia successo a quelle piante, che secondo due esperti della Forestale, al 90% sono stati avvelenati. Una cosa che davvero mi amareggia, perchè mi chiedo: non dovrò mica mettere sotto sorveglianza i nuovi alberi che piantiamo?». In ogni caso, assicura il sindaco,...