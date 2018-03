Già presenti a Conegliano e Casale puntano sulle offerte irrinunciabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIATREVISO Un punto vendita già operante a Casale sul Sile. Uno in costruzione a Conegliano, di fronte al Conè, pronto tra qualche mese. E uno ulteriore a Roncade. Ma il 2018 potrebbe essere l'anno dell'exploit della catena Aldi anche in città. Non è uno sbarco indolore: Ascom Conegliano, ad esmepio aveva storto il naso: «Non conosciamo i dati che hanno portato alla decisione di aprire un punto vendita in città- aveva affermato il presidente Ascom Confcommercio Federico Capraro - Sappiamo che si inserisce in un contesto...