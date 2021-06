Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIÀ OPERATIVIBELLUNO Dolomiti a prova di covid. Potrebbero essere definite così le montagne bellunesi. Perché a vaccinarsi, per una stagione estiva che si spera possa continuare con i numeri attuali (a Belluno si contano meno di 50 positivi), non sono soltanto gli autoctoni. Da un paio di giorni c'è la possibilità, per chi arriva da fuori provincia, di prenotare il richiamo e completare il ciclo vaccinale. A Belluno le prime richieste,...