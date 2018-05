Già 29 vittime dall'inizio dell'anno Il primato (negativo) del Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Veneto è al primo posto fra le Regioni d'Italia per morti sul lavoro con 29 vittime dall'inizio dell'anno. Lo rileva la Cgil del Veneto, il cui segretario generale Christian Ferrari chiede «un impegno ad imprese e mondo politico, a partire dalla Regione con cui domani è previsto un incontro». Dal primo gennaio sono 255 i morti sul lavoro in Italia, secondo la stima dell'Osservatorio indipendente di Bologna che aggiorna quotidianamente il dato: «Con le morti sulle strade e in itinere si arriva a superare già i 450 morti complessivi».I...