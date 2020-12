GIÀ 25 VITTIME

MARTELLAGO Anche l'ex sindaco Mario Barato. La settimana più nera sul fronte Covid si chiude con il lutto più profondo tra i 25 contati da inizio pandemia per Martellago, che piange una figura dal grande spessore politico e sociale. L'ex primo cittadino, 83 anni, era risultato positivo l'8 dicembre, come la moglie: lei ce l'ha fatta, lui, pur non soffrendo di gravi patologie ed essendo ancora attivo (si teneva sempre informato e divorava libri), no. È stato curato a casa, ma il 17 dicembre, avendo la febbre alta, è stato ricoverato a Dolo, in Medicina e in Pneumologia. «L'ho sentito l'ultima volta martedì: voleva tornare a casa» riferisce il figlio Marco. Poi però l'improvviso aggravamento e alle 5 di ieri il decesso. Nato a Olmo, ma residente da sempre a Maerne, Barato aveva lavorato come impiegato dell'Ulss. Impegnatosi fin da giovane in politica nella Dc, entrato in consiglio nel 1964 (c'è rimasto 21 anni), nel 1968 era diventato sindaco completando il mandato iniziato da Dino Muffato ed era stato confermato per quello seguente, 1970-75. Quindi consigliere d'opposizione e nella Giunta democristiana di Giuseppe Tronchin, 1980-85, assessore ai Lavori pubblici. «Un maestro» lo ricorda l'allora vicesindaco Moreno Bernardi. «Una grande persona e un grande amministratore - lo descrive l'ex assessore e amico Paolo Gatto - È stato il sindaco del primo Prg di Martellago, approvato nel 72, in cui si è battuto per un comune a misura di cittadino dandogli la fisionomia odierna. Ha compiuto scelte difficili e coraggiose come la nuova circonvallazione di Maerne, realizzato importanti opere come le scuole di Olmo, avviato i consigli di quartiere. Studiava tutto, aveva il polso del paese ed era corretto». «Perdiamo una grande personalità» aggiunge il sindaco Andrea Saccarola, porgendo le condoglianze alla famiglia. «Per mio padre la politica andava fatta per gli altri, non per se stessi - conclude il figlio - una vocazione al servizio che ha mantenuto anche dopo, impegnandosi nell'associazionismo e facendo del bene per la sua comunità, oltre a essere stato un pilastro per la sua famiglia». Barato è stato anche revisore dei conti dell'Avis, segretario dell'Associazione Cavalieri al Merito della Repubblica nonché l'anima del Presepe Vivente di Maerne. Orgogliosamente alpino, faceva parte dell'Ana di Scorzè e non si perdeva un raduno. Lascia la moglie Lidia, i figli Michela, Marco e Chiara e cinque nipoti. I funerali martedì alle 15 in chiesa a Maerne. (n.der.)

