I CONTROLLI ANTI-COVID

BELLUNO Dopo 6 mesi di controlli le multe si sono praticamente azzerate. Tutti sembrano aver compreso l'importanza del rispetto delle regole anti-contagio e nessuno da settimane ormai sgarra. Ma il risultato è arrivato con grande lavoro delle forze dell'ordine, sotto la regia della Prefettura, che a inizio marzo, in piena emergenza Covid, varò il dispositivo per il monitoraggio e i controlli. Accertamenti che non si sono fermati alle strade cittadine, ma sono arrivate in quota nei sentieri e nei rifugi. E se all'inizio c'era ancora chi non aveva capito e fioccavano le multe che vanno da un minimo di 200 euro, ora è cambiato tutto.

I NUMERI

Dal monitoraggio di Palazzo dei Rettori, iniziato il 16 marzo 2020, ad oggi sono 68mila le persone controllate, 1178 quelle multate. Ma nelle ultime settimane le sanzioni sono praticamente nulle. Dai dati riportati sul sito della Prefettura quotidianamente si legge che nella settimana fino al 6 settembre ci sono state 25 denunce ma per altri reati, che nulla hanno a che vedere con le regole anti-Covid. Le caselle delle multe sono a zero. Così anche per i negozi e le attività dove è stato fatto il lavoro pià grande. Lo dicono i numeri: dall'inizio del dispositivo siamo a quota 89mila e 374 imprese controllate. Sono stati 42 i titolari sanzionati dall'inizio dell'emergenza, 14 le chiusure dei negozi. Ma mentre il dato delle multe si è fermato un mese fa, quello dei controlli ha continuato a crescere: tutti hanno compreso le regole.

IL CASO

Ma se ora tutti sembrano aver appreso quali sono le regole anti-contagio nei mesi precedenti non sono mancati i casi eclatanti. E non parliamo di mancato utilizzo di mascherina o di guanti: parliamo di persone positive che se ne sono andate a spasso per la provincia. Sono stati 4 i casi dall'inizio dell'emergenza: persone denunciate secondo l'articolo 260 r.d. 27.07.1934 n.1265, ovvero per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

NUOVE REGOLE

Anche dopo Ferragosto e la nuova ordinanza del Ministro della salute Speranza che impone l'uso della mascherina all'esterno in caso di assembramenti la Prefettura non ha variato il dispositivo e ha deciso di proseguire con i controlli che sono in atto. Nessuna linea dura quindi, d'altronde nel Bellunese sembra non ce ne sia bisogno.

