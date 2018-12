Ghiaccio, pronte 500 tonnellate di sale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZA FREDDOROVIGO Le temperature scendono e arriva il sale. E' infatti di oltre 500 tonnellate la scorta fatta dall'Amministrazione provinciale di salgemma di miniera a uso disgelo stradale. Palazzo Celio si è rivolto, tramite Mepa, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, alla ditta Italkali Società italiana sali alcalini di Palermo, che come si legge nella determina di Palazzo celio firmata nei giorni scorsi dal dirigente Alessandro Ghirardini, «ha già fornito in passato il prodotto in questione, dimostrando serietà e...