IL PROTAGONISTA

CORTINA «Gianpietro Ghedina: caso positivo». Sta scritto così sulla nota che la Ulss 1 Dolomiti di Belluno ha inviato anche ieri, come accade ogni giorno, al sindaco di Cortina, autorità sanitaria del suo comune, rendiconto dei casi di contagio al Covid-19 rilevati nel paese. «Può accadere che, dopo quasi due anni dall'inizio della pandemia, dopo ventidue mesi che ricevi quotidianamente l'elenco delle persone positive, su quelle righe evidenziate in arancione leggi anche il tuo nome», ha scritto Ghedina sul suo profilo Facebook, per comunicare, egli stesso, il suo stato di salute: «Ho voluto condividere questa mia situazione per trasparenza, senza voler creare dibattiti sul vaccino o su altri aspetti, ma con l'unico desiderio di sentirvi più vicino».

ISOLATO

Da ieri il sindaco è chiuso in casa, dove rimarrà per una decina di giorni, ma questo non gli impedirà di svolgere la sua attività amministrativa, anche perché le condizioni di salute glielo permettono: «Eccomi dunque in isolamento, da dove continuo comunque a lavorare, anche grazie alla tecnologia, che in questo periodo di restrizioni ci sta agevolando molto. Domenica ero in procinto di partire per la Sicilia, per partecipare alla consegna di un premio, ma nella notte ho avvertito dei brividi. Al mattino ho provato la febbre e avevo 37 gradi. Ho subito rinviato la trasferta, ho fatto il tampone in farmacia, che ha dato esito sospetto: martedì ho fatto il molecolare e mercoledì ho avuto il verdetto di positività. Ho agito in questo modo per senso civico, perché non avevo avvisaglie particolari».

L'UTILITÀ DEL VACCINO

Ghedina è certo che il suo soddisfacente stato di salute conferma la validità del vaccino: «Assolutamente sì. Ora sto bene, ho solamente poche linee di febbre. Per scrupolo ho voluto fare anche gli esami del sangue: hanno stabilito che la mia risposta immunitaria è alta. Ero in procinto di fare la terza dose, il booster, prenotato per giovedì 16 dicembre, ma il virus mi ha preso prima: sono certo che, se avessi fatto prima anche questa vaccinazione, me la sarei cavata». Il suo post è stato subito visto da moltissime persone; ieri nel pomeriggio c'erano già 500 conferme e 250 commenti, di cittadini e di ospiti di Cortina, di amici e di persone che frequentano la conca, unanimi nell'augurargli una pronta guarigione: «Ho ricevuto tante telefonate, fra gli altri mi ha chiamato anche il parroco don Ivano, che è stato pure lui ammalato e isolato. Mi hanno fatto piacere, mi hanno testimoniato vicinanza. Ora dovrò stare qui in casa una decina di giorni, poi dovrò fare il tampone di uscita, che dovrà essere negativo, altrimenti l'isolamento si prolungherà a 14 giorni. Un po' mi godo il riposo forzato, sto leggendo dei libri che avevo lì da tempo. Ho comunque il computer e posso lavorare. Giovedì c'è l'assemblea dei soci della società partecipata comunale Servizi Ampezzo, per la questione delicata del parcheggio interrato di Largo delle Poste, e parteciperò da remoto».

«DOVEVA CAPITARE»

Sui tempi e i modi del suo contagio, il sindaco Ghedina non esprime congetture: «Fra noi amministratori del comune ero uno dei pochi a non averlo ancora fatto. Nel mio ruolo, in questi due anni ho visto moltissime persone, c'è stata comunque una intensa attività di incontri: doveva capitare, prima o poi, anche se i numeri dei contagi in paese sono comunque bassi». Fra i commenti dei cittadini, espressi a centinaia sulle pagine della rete sociale, oltre agli auguri di pronta guarigione ci sono molti ringraziamenti per la sua attività amministrativa, che ha continuato a esercitare negli ultimi due anni intensi, ed espressioni affettuose, a ricambiare l'abbraccio che Ghedina ha inviato alla sua gente.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA



