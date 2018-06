Geyser tra via Cave e via Pelosa per la posa della fibra ottica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEPADOVA Ancora guai per Open Fiber: gli operai sbagliano lo scavo, urtano una conduttura di Acegas e l'incrocio tra via Cave e via Pelosa finisce letteralmente sott'acqua. Non c'è tregua per l'azienda che sta posando la fibra ottica in tutto il territorio comunale. Azienda che, a più riprese è entrata nel mirino del Comune per i ripristini piuttosto approssimativi della sede stradale. Ieri mattina, però, il salto di qualità. Verso mezzogiorno, infatti, gli operai Open fiber stavano realizzando uno scavo in via Pelosa in...