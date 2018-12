CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gettato a terra come un animale, coperto dai legni e lasciato vicino a una scarpata. Vitali Mardari, 28enne partito con tanti sogni 4 anni fa dalla Moldavia per il Bellunese, sarebbe stato abbandonato nei boschi proprio dal suo datore di lavoro. Un lavoro in nero. L'operaio era deceduto poco prima in un infortunio, mentre operava nell'ancoraggio su una teleferica per l'esbosco. Il cavo si è spezzato e lo ha colpito uccidendolo. L'imprenditore per il quale era partito all'alba, dopo aver risposto a una sua chiamata, sempre pronto a dargli un...