Gestire il servizio per 9 anni con 432 milioni

Secondo il bando impugnato da Busitalia, le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 22 maggio. Il dispositivo, un mese fa è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana e da quella dell'Unione europea e nel sito della Provincia, in quanto stazione appaltante di tutta l'operazione. A essere messi in gara saranno 22milioni di chilometri all'anno. Il tutto si traduce il 39milioni di euro annui che il vincitore della gara potrà aggiudicarsi. Di questi, 20.8 milioni serviranno per pagare il trasporto extraurbano....